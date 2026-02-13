NGT48の辻田季音（18）が12日、自身のSHOWROOMで卒業を発表した。辻田は京都府出身。5期生として25年に加入した。同年1月25日に「おもいでいっぱい」公演でお披露目された。「劇場公演のほかにラジオやテレビ、イベント、ボランティアなど、非常に多種多様なお仕事をさせていただき、自分にとっての大きな成長につながったのではないかと実感しています」とコメントした。卒業の理由を「勉強に夢中になるうちに、新しい夢もできま