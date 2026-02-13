俳優・モデル・声優など幅広く活躍する中山咲月の1st写真集『中山咲月ファースト写真集 変化』（撮影：岡本武志）が、4月10日に玄光社から発売となる。【写真】さまざまな表情を見せる中山咲月1st写真集より本書は、自身もカメラが好きで、よくポートレート撮影をするという中山にとって、念願だった初めての紙の写真集。撮影シーンは、中山咲月が「やりたい放題やらせてもらった」と語る通り、シックなダークトーンのスーツ