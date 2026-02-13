読売テレビは、12日に定例会見を行い、松田陽三社長が『情報ライブ ミヤネ屋』終了について言及。フリーアナウンサー・宮根誠司に対し、松田社長が感謝を伝えた。発言の要旨は以下の通り。【写真】宮根誠司、『ミヤネ屋』20年目 オールドメディアと呼ばれる現状に言及日本テレビ系全国ネットで親しまれてきた『ミヤネ屋』（月〜金後1：55）は、12日の放送の最後に、宮根アナが9月末で番組が終了になると発表した。2006年7