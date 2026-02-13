香取慎吾（49）が13日、都内で行われた冬季ミラノ・コルティナパラリンピックへ出場する選手を応援する「『“応援のチカラ”プロジェクト』メッセージ・アート贈呈式」に出席した。3月開幕の大会に合わせ、全国から応援メッセージを募集。香取は都立墨東特別支援学校の子供たちが作成した絵をもとにして制作したアート作品のお披露目も行った。「子どもたちの絵から花火のような力強いパワーを感じた」とタイトルは「応援パラ火」