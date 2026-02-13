元カリスマホストでタレント城咲仁（47）と、妻で、タレントの加島ちかえ（36）が13日、インスタグラムを更新。第1子女児の誕生を報告した。「この度、ジンチカ夫婦に第一子が誕生いたしました。女の子です。お陰様で母子共に健康で、幸せな気分で毎日を過ごしております」と報告。女児を真ん中にした家族ショットを公開した。そして「この幸せな気持ちを何倍にもして家族と世の中へ恩返しできます様にこれからも更に精進して