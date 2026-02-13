リヴァプールの主将であるオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクが、去就が不透明となっているフランス代表DFイブラヒマ・コナテの残留を望んでいる。『ESPN』が伝えた。2021年夏に加入以降、クラブの複数タイトル獲得に貢献してきたコナテは今季もプレミアリーグ25試合に出場しているが、リヴァプールとの現行契約は今季限り。フリー移籍に向けた海外クラブとの交渉が可能となっている同選手にはレアル・マドリードからの関心