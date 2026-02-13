日本代表FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは12日、元イングランド代表FWラヒーム・スターリングの加入を発表した。契約期間は今シーズン終了までとなっている。スターリングはリヴァプール、マンチェスター・シティと渡り歩き、2022年夏にチェルシーへ完全移籍を果たしたが、2024年夏にエンツォ・マレスカが指揮官に就任して以降は構想外に。昨シーズンはアーセナルへレンタル移籍を果たし、その後チェルシーへ復帰