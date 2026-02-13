昨季は最終ラインに負傷者が続出したレアル・マドリードだが、今季も同様に離脱者が相次いでいる。2年連続の大怪我から復帰したブラジル代表DFエデル・ミリトンは昨年12月に再び重症を負っており、ドイツ代表DFアントニオ・リュディガーも現在戦列を離れている。加えて、今夏にはリュディガーとオーストリア代表DFダビド・アラバが契約満了となり、後者に関してはフリーで退団するとの見方が強まっている。今夏にはセンターバック