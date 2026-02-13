最高速度は160km京成電鉄は2026年2月13日（金）、押上〜成田空港間に導入する新型有料特急の新たな車両外観のデザインイメージを一部公開しました。【画像】ピンク色に!? これが京成の「新型有料特急」の外観デザインです京成は現在、京成上野〜成田空港間で有料特急「スカイライナー」などを運行していますが、成田空港の機能強化に対応し、輸送力増強とサービス向上を図ります。この一環として、新型有料特急の車両設計に