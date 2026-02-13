50年に渡って続いた「スーパー戦隊シリーズ」の音楽をひたすら楽しむNHK-FMのラジオ番組『スーパー戦隊ソングまつり〜音楽で振り返る50年』（28日 後2：00）が決定した。【写真】永井大と共にゲストとして出演する中川翔子50年の歴史に一旦幕を下ろすことが決まったスーパー戦隊。その作品を彩ってきた「楽曲」の数々。熱く燃えたぎる闘志を歌ったものから、広く万物に対する愛を歌ったものまで、さまざまな特色を持つスーパー