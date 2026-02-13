大相撲の安治川部屋が13日、東京都江東区の同部屋で春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）に向けた稽古を公開した。初の綱獲りに挑む大関・安青錦（21＝安治川部屋）は四股、すり足などの基礎運動などで調整。40キロの重りを持ってスクワットも行い「全てもう一回り強く大きくしないといけない。これだけじゃたぶん足りないと思うので、全体的に強くなれたらいいなという感じ」と話した。2月はジムに通い、大阪入りし