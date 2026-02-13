侍ジャパンの宮崎事前合宿が、14日から宮崎県宮崎市のひむかサンマリンスタジアム宮崎でスタートする。合宿には前回大会の23年に世界一に輝いたパドレスのダルビッシュ有がアドバイザーとして参加。知識や経験が豊富な選手たちの兄貴分」は「選手の皆さんが自信を持って大会に臨めるように、過去の大会から得た経験を伝えられたら」と話した。また、14、15日の2日間は元巨人の松井秀喜氏が激励のために訪れる。「井端監督や