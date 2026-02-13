東京都の小池百合子知事はきょう、東京都立大学に新たな学部を開設することを明らかにしました。授業はすべて英語で行われ、1年間の海外留学が必須となります。きょう、小池都知事が、東京都立大学に再来年2028年4月に開設することを明らかにしたのは、「共創学部」と名付けられた新たな学部です。この学部では、文系・理系にかかわらず、幅広い分野の学問をすべて英語の授業で学び、日本人の学生は1年間の留学が必須となります。