バルセロナを率いるハンジ・フリック監督が大敗を振り返った。12日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。コパ・デル・レイ（国王杯）準決勝ファーストレグが12日に行われ、バルセロナはアトレティコ・マドリードの本拠地『リアド・エア・メトロポリターノ』に乗り込んだ。開始早々の7分に守護神ジョアン・ガルシアがエリック・ガルシアからのバックパスをトラップミスして先制を許すと、前半だけでさらに3失点。後半