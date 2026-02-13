声優の杉田智和（４５）が１３日、都内で行われたアニメ映画「新劇場版銀魂−吉原大炎上−」の公開記念初日舞台あいさつに、共演の阪口大助（５２）、釘宮理恵（４６）、主題歌を担当するＳＵＰＥＲＢＥＡＶＥＲらと登壇した。原作となる人気同名漫画は既に完結しており、２１年には映画「銀魂ＴＨＥＦＩＮＡＬ」も公開されていた。今回は完全新作アニメとなり、主人公・坂田銀時の声を務める杉田は「（オファーは）