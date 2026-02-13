侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が１３日、１４日からスタートする宮崎強化合宿を前に取材に応じ、左ふくらはぎ肉離れで出場辞退となった西武・平良海馬投手（２６）に守護神を託す考えがあったことを明かした。昨年１２月に大谷（ドジャース）、菊池（エンゼルス）ら８人だけを発表した１次発表にも名を連ねていた平良。井端監督は「当然、一番後ろで考えていたので、ショックだった」とまさかのアクシデントに本音を漏らし