化学機械メーカー「大川原化工機」をめぐるえん罪事件で、東京都が支払った賠償金のうち合わせて528万円の負担を、警視庁が当時の公安部の幹部ら3人に求めていましたが、3人が全額を都に支払ったことがわかりました。横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」の社長らは、軍事転用できる噴霧乾燥機を中国などに不正輸出したとして逮捕・起訴されましたが、その後起訴が取り消されました。社長らが賠償を求めた裁判では、警視庁や