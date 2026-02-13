東京都は１３日、都立大学に国際系の新学部「共創学部」を設置すると発表した。２０２８年４月に南大沢キャンパス（八王子市）での開設を予定する。同学部では、持続可能な都市の実現や地球規模の課題解決に挑む人材を育成することを目標に掲げ、定員は７５人。うち２５人ほどは留学生とする。授業はすべて英語で行われ、日本人学生は１年間の海外留学を必須とする。都立大は都の設置する唯一の総合大学で、現在は人文社会学