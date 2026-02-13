アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスが痛恨のドローゲームを振り返った。12日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。プレミアリーグ第26節が現地時間12日に行われ、アーセナルは敵地でブレントフォードと対戦した。61分にピエロ・インカピエのクロスからノニ・マドゥエケがヘディングシュートを叩き込み先制したが、10分後にロングスローから失点し、1−1で試合終了。この結果、アーセナルは依然とし