「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１３」（４月１２日、マリンメッセ福岡Ａ館）の対戦カードが１３日に発表された。この日はバンタム級王者ダニー・サバテロ（米国）ＶＳ後藤丈治のタイトルマッチ、萩原京平ＶＳアバイジャ・カレオ・メヘウラ（米国）、堀江圭功ＶＳパトリッキー・ピットブル（ブラジル）、浜崎朱加ＶＳナターシャ・クジュティナをはじめとした１１試合が正式に決定した。昨年１１月の「ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」で