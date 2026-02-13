元ＴＯＫＩの松岡昌宏が１３日、自身が代表を務める「株式会社ＭＭｓｕｎ」の公式サイトを更新。日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」を降板する意向を発表した。公式サイトでは「松岡昌宏の出演番組に関するお知らせ」と題し「私、松岡昌宏は、約３０年にわたって出演させていただいた日本テレビ『ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！』を降板させていただくこととし、このたび日本テレビ様にその旨をお伝えしました」と発表。続けて