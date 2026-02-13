【再販商品の価格改定のお知らせ】 2月12日 更新 「MG 1/100 GX-9900 ガンダムX」 BANDAI SPIRITSは、2026年7月から9月に再販予定プラモデルの価格改定について告知している。 今回「バンダイ ホビーサイト」にて掲載されている「再販商品の価格改定のお知らせ」のページを更新しており、2026年7月から9月に再販予定のプラモデルを対象に価格改定を実施することを発表。