女優の黒柳徹子（92）が、12日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年めでたすぎてお祝いが止まらないSP」（後8・00）に出演。“恩人”から贈られた言葉を明かした。同番組は、1日に放送した「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」の延長戦。ゲスト出演した、フィギュアスケート女子10年バンクーバー五輪銀メダリストでプロとして活動する浅田真央さんは「徹子さんが大切にされてる言葉などありますか？