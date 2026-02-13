タレントの山崎怜奈（28）が、11日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（後11：06）に出演。“爆笑問題・太田光をいなせる唯一のタレント”を明かした。【写真】涼し気な浴衣姿で…サトミツとのトークを楽しむ山崎怜奈番組では“本当は言いたかったけどギリで飲み込んだ言葉”をテーマにトークを展開した。山崎は今後の仕事について聞かれた時に「報道に関わる仕事はやり続けたいが、結局ホラン（千秋）さんには