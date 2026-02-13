3月のWBCに出場する侍ジャパンは13日、宮崎事前合宿の集合日を迎えた。11日に西武・平良海馬投手が左ふくらはぎの肉離れで辞退が発表され、12日には阪神・石井大智投手が左アキレス腱の損傷と診断され辞退となった。井端弘和監督（50）が選手宿舎で報道陣に対応し、「当然ショックでしたけど、平良投手、石井投手の分までみんなで頑張りたい。みんなで乗り切ろうと伝えたい。選んだ選手は信用しかしていない。ケガだけには気をつ