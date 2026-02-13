ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのカーリング女子で１２日（日本時間１３日）、日本（フォルティウス）が相手チーム・デンマークのストーンを誤って投げかけるハプニングが起きた。投げる直前に気付いて事なきを得たが、氷上のチェスとも評される緻密なスポーツ。実際に誤って投げてしまったら、ルール上はどうなるのか。（デジタル編集部）あわやの事態が起きたのはデンマーク戦の第１エンド。日本は黄色のストーンを使用