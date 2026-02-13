県は13日、県内の向こう1か月の平均気温が高くなる見込みだとして「除雪作業事故防止注意情報」を発表し、雪崩や屋根からの落雪などに注意を呼び掛けています。県内は寒気の影響を受けにくいため、向こう1か月の気温が高くなる見込みです。また、気象庁は「高温に関する早期天候情報」を発表していて、特に期間の前半の気温がかなり高くなる可能性があります。そのため、山沿いなど積雪の多い地域では雪崩や屋根からの落雪などに注