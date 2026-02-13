胸元に「家族仲間義理人情」…ファン注目「熱いチーム愛を感じる」ドジャースの山本由伸投手が12日（日本時間13日）、米アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャンプ地入りした。球団公式インスタグラムが公開した写真では、黒いTシャツで球場入りする様子が写されているが、その胸元に刻まれた「漢字8文字」が話題を呼んでいる。バッテリー組のキャンプインを翌日に控えたこの日、山本はラフなスタイルで登場。黒のTシャツの