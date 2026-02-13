水産庁は、五島市沖の排他的経済水域(EEZ)内で、停船命令に従わず逃げた中国の漁船を拿捕し、船長を現行犯逮捕しました。 水産庁によりますと、漁業取締船が12日、五島市の女島から南西に約165キロの排他的経済水域(EEZ)内で、中国漁船を発見。 立ち入り検査を実施するため停船を命じましたが、それに従わず逃走したため、船をだ捕し、漁業主権法違反の疑いで、中国籍の船長 チォンニエンリー容疑者を現行犯逮捕