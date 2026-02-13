エクサウィザーズは2月13日、ITサービス導入時のセキュリティチェックを支援する「exaBase コーポITエージェント」を2026年春からトライアル提供することを発表した。同サービスは新たなITサービスやAIサービスを導入する際に、AIエージェントが利用規約や関連文書を解析し、企業独自のチェック基準に沿って、セキュリティチェックシートへの回答案を自動生成する。「exaBase コーポITエージェント」の提供を開始する○開発の背景