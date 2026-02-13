新年度予算案の審議をめぐり高市総理大臣は、「年度内の成立を諦めていない」と述べ、早期の成立を目指すよう自民党幹部らに指示したことがわかりました。【映像】高市総理「年度内の成立を諦めていない」政府は衆議院選挙を受けた特別国会を来週18日に召集する方針を国会に伝えました。会期は7月17日までの150日間で、召集日に総理大臣指名選挙が行われ、第2次高市内閣が発足する見通しです。これに先立ち高市総理は、総