1970年・80年代シティポップなど昭和や平成の名曲を楽しむオムニバスコンサート『名曲コンサートin大阪 〜時を超えたポップスの名曲を』が、8日に大阪・フェスティバルホールで開催された。高岡早紀、浅越ゴエが司会を務め、江口洋介、大友康平（HOUND DOG）、Ms.OOJA、渡瀬マキ（LINDBERG）らが競演した。【LIVE写真多数】黒のタイトドレス姿で熱唱した高岡早紀大友康平、Ms.OOJA、渡瀬マキも大阪登場同コンサートは、大阪