「日本ハム２軍春季キャンプ」（１３日、国頭）ドラフト１位の最速１５５キロ右腕・大川慈英投手（明大）が、実戦初登板となる１４日の紅白戦（名護）に向け、意気込みを口にした。この日はブルペンで１１球を投じ、感覚を確認。「かなり順調にきているんじゃないかなと思います。やっぱり自分のスタイルを貫くところを第一に、強気に攻めていけたら」とテーマを掲げた。ドラフト２位のエドポロが８日の阪神との練習試合で２