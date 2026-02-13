13日、中道改革連合の代表選が投開票され、小川淳也氏が階猛氏を破り、新代表に選出された。得票数は小川氏が27票、階氏が22票と、5票差の僅差であった。党は18日に召集される特別国会に向け、小川新代表のもとで新たな執行体制を急ピッチで構築する。【映像】「ガンバロー三唱」の瞬間（実際の様子）代表に選出された小川氏は、挨拶の冒頭で「僅差とはいえ非常に重い責任を負えとの皆様のご意思をしっかりと受け止め、所信で