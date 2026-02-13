衆議院選挙で惨敗した中道改革連合は代表選挙をおこない小川淳也氏を新たな代表に選出しました。【映像】新たな代表に選出された小川氏のコメント中道改革連合 小川淳也新代表「ここからまさにこの中道改革を本分とする野党第一党、再び国民にとって魅力と期待感にあふれたものへと生まれ変わされ。生まれ変わらせ作りかえていきたいと思っております」所属議員49人による投票の結果、小川氏が27票を獲得し階氏を破って、新し