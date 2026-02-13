侍ジャパンの井端弘和監督（５０）は１３日、１４日からの宮崎強化合宿を控えて取材に応じ、チームのアドバイザーとして１４〜２４日の宮崎合宿に参加するパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）に期待を込めた。井端監督は当初は選手としての招集も考えていたというが、昨年１０月に右肘手術を受けたことでアドバイザーとして助言を送ることを思い描いた。ＮＰＢでは導入されていないピッチクロック（投球時間制限）、ピッチコ