俳優で歌手の香取慎吾が１３日、３月に開幕するミラノ・コルティナパラリンピックの「“応援のチカラ”プロジェクト」メッセージ・アート贈呈式に出席した。香取は２０１８年から国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）の親善大使を務め、長年パラスポーツの魅力を発信。「パラスポーツは人生の輝きを教えてくれる。選手の皆さんの輝きを応援する僕らも輝かせてくれる。そんなパラスポーツだと思って応援させてもらっているから、