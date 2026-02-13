超高齢社会を迎え、「人生100年時代」といわれる現代。だからこそ、考えだしたら不安でたまらない、家族や自分の老後の生活。各分野のスペシャリストが、そんなあなたの不安にそっと寄り添います。今回のお悩み／介護軽度認知障害の母。変わりゆく母の姿を見ると、今後が不安でたまりません。母親が認知症の前段階にあたるMCI（ 軽度認知障害）と診断されました 。何度も同じ話を繰り返したり、ときには攻撃的になって怒鳴りはじめ