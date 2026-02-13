アジア株は下落春節を前に冷え込む市場心理ハイテクや金鉱に売り 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 26543.10（-489.44-1.81%） 中国上海総合指数 4105.04（-28.98-0.70%） 台湾加権指数 33605.71（休場） 韓国総合株価指数 5579.09（+56.82+1.03%） 豪ＡＳＸ２００指数 8920.40（-123.14-1.36%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82812.81（-862.11-1.03%） アジア株は韓国を除い