【海外市場の注目ポイント】米消費者物価指数（ＣＰＩ） 本日22時半1月の米消費者物価指数(CPI)が発表される。前回12月の米CPIは前年比+2.7%と11月と同水準となり、市場予想とも一致した。コア前年比は+2.6%とこちらも11月と同水準で、市場予想の+2.7%を小幅に下回った。 総合項目は牛肉、コーヒーなどの価格上昇を背景に食品が上昇する一方、エネルギー価格が下落して相殺される格好となった。コア項目