東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【NZ】 NZ中銀四半期調査インフレ予想（第1四半期） 1年先結果2.59%前回2.39% 2年先結果2.37%前回2.28% 5年先結果2.31%前回2.22% 10年先結果2.30%前回2.18% ※要人発言やニュース 【日本】 田村日銀審議委員 政策金利は中立水準から大きく乖離、中立金利は最低でも1%程度 0.75%への利上げ日本経済全体への影響は極めて