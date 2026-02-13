陸上のパリ五輪女子5000メートル代表・山本有真（25＝積水化学）が、アテネ五輪女子マラソン金メダリスト・野口みずきさん（47）が司会の東海テレビYouTube「野口みずきのランナーズハイ」に出演。「心臓を捧げよ」ポーズの本当の理由を明かした。昨年9月の世界陸上東京大会女子5000メートル予選のスタートラインに立った山本が、漫画「進撃の巨人」の有名なポーズ「心臓を捧げよ」を披露した。その後のレースでは先頭を引っ