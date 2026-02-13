元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（46）の妻で、タレント・女優の矢沢心（44）が13日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。矢沢は「結婚して19年昨日は結婚記念日でした」と報告。「家でまったり普通ごはんに子どもたちが花束を準備してくれていましたその思いに胸が熱くなりました」とつづり、花束を手に笑顔の夫婦ショットを投稿。「なんて事ない1日に花が添えられるだけで明るく