中国企業の動画生成AIで、日本アニメのキャラクターなどが自由に生成できる状態となっていることについて、小野田知的財産戦略担当大臣は、事案の改善に努めるよう実務担当者に指示しました。小野田知的財産戦略担当大臣「他者の画像やイラストには著作権をはじめとする知的財産、そして肖像権のようなプライバシー権が存在しておりまして、使う側も適切なリテラシーを持って行動しなければ罪になりうるという点を十分ご注意いただ