3月のWBCに出場する侍ジャパンは13日、宮崎事前合宿の集合日を迎えた。井端弘和監督（50）が選手宿舎で報道陣に対応し、「時間もありそうでないような気はするし、ないようであるのかもしれない。早めにアジャストしてもらうしかない」と見据えた。WBCはメジャー公式球が使用され、同ルールのサイン伝達機器「ピッチコム」や投球間の時間制限「ピッチクロック」が採用される。パドレス・ダルビッシュがアドバイザーとして宮