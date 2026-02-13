2月12日、Bリーグはメディアブリーフィングを行い、2025－26シーズンの「マーケティングレポート（2月8日時点）」を公開した。今シーズンの入場者数はB1・B2ともに昨シーズンを上回るペースで推移している。 レポートによると、B1の平均入場者数は5053人を記録し、前年同期の4849人から着実に増加。B2も平均2927人と好調を維持している。島田慎二チェアマンは