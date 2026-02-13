日本バスケットボール協会（JBA）は2月13日、「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」 の競技日程が決定したことを発表した。U18日清食品リーグは、2022年から創設された部活動とBリーグユースの垣根を越えた高校世代最高峰のバスケットボールリーグ戦。これまではトップリーグとブロックリーグのカテゴリー間でリンクすることなく出場校が決められていたが、今