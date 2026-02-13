シスメックスは急落。８日ぶりに下落に転じている。１２日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を５１００億円から５０００億円（前期比１．７％減）へ、営業利益を７６０億円から６２０億円（同２９．２％減）へ下方修正すると発表した。中国地域での売上高が想定より軟調に推移すると見込まれるため。これを嫌気した売りが優勢となっている。なお、配当については従来予想から変更はない。 出所：MINKABU PR