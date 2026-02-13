ヨコレイが後場に急伸。１９９６年４月以来、約２９年１０カ月ぶりの高値をつけた。きょう午後１時、２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の連結決算を発表した。売上高が３３３億３２００万円（前年同期比１．３％減）、営業利益が２１億９３００万円（同２１．１％増）、最終利益が１２億９００万円（同９．０倍）だった。営業利益は大幅増益となり、好感された。 食品販売事業は低採算取引の見直しなどを進め減