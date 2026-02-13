オープンハウスグループが４日続伸。大和証券は１２日、同社株の投資判断の「２（アウトパフォーム）」を継続するとともに、目標株価を９２００円から１万１５００円に引き上げた。同社は１０日の取引終了後、第１四半期決算を発表すると同時に２６年９月期通期の利益予想と配当の上方修正を公表した。同証券では、早いタイミングでの上方修正はサプライズだが、戸建ての総利益率想定の引き上げによる修正内容